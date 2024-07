La senadora Xóchitl Gálvez señaló que el Poder Judicial no es perfecto y es necesario reformarlo, pero no está de acuerdo en que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular.

“Estoy a favor de una reforma el Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será porque es humano, lo mismo sucede con los otros dos Poderes, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifica las arbitrariedades, no justifican el abuso”, dijo en su participación en el cuarto foro para analizar la reforma al Poder Judicial “División de Poderes: medios legales y constitucionales”, realizado en Chiapas.

Subrayó que se debe plantear una reforma “para perfeccionarlo no para destruirlo”, y propuso atender la prevención del delito con educación y justicia cívica, y reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal, porque las capacidades de investigación están rebasadas.

Así también, la excandidata a la presidencia pidió al nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, acabar con “los abrazos a delincuentes”, y hacerles frente, tras el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Canainpesca en Baja California.

“Minerva Pérez Castro alzó la voz por la pesca ilegal y el cobro de piso a pescadores en Baja California. Horas después fue asesinada. Espero que el nuevo gobierno termine de una vez por todos con los abrazos y sí enfrente a los delincuentes”, escribió a través de la red social X.