Estoy lista y estoy fuerte para lo que viene: Sheinbaum

“¡Estoy lista y fuerte para lo que viene!”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) titulada “Repensando el futuro en verde’’, que se llevó a cabo este miércoles con la dirigencia y militancia del PVEM.

Sheinbaum recalcó la importancia de caminar hacia el 2024 con pasos firmes, pero sobre todo en unidad, “vamos a ganar el 2024 y vamos a ir unidos y no solamente por lo que representan los partidos políticos, es porque el pueblo de México está por encima de todo. El Estado de México fue un gran ejemplo de unidad y que yo estoy convencida que al 2024 tenemos que ir juntos Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo”.

Proceso

“Juntos somos invencibles y que además estoy muy segura de que todo ese proceso de unidad se está dando, se va a dar y yo agradezco mucho todas nuestras de cariño”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Tras ser recibida por militantes del PVEM al grito de ¡Presidenta, presidenta!, ¡El verde con Claudia!, entre muchas otras porras, Sheinbaum celebró el trabajo coordinado que han realizado miembros de esta institución política con el gobierno de la Ciudad de México a favor del medio ambiente con la misión de abrir nuevas oportunidades, “muchas gracias a todos los liderazgos del Partido Verde, que desde sus territorios luchan por la defensa del medio ambiente’’.

Planes de desarrollo

Enfatizó en la importancia de tener planes de desarrollo que tenga como prioridad estrategias para fortalecer al planeta, a su ecosistema y con ello beneficiar a quienes más lo necesitan. pues solo de esta manera es posible alcanzar una mejor calidad de vida para todo el pueblo.

“No puede haber desarrollo si no disminuyen las desigualdades, si no hay bienestar, si no erradicamos la pobreza, pero tampoco puede haber desarrollo si no hay desarrollo económico que involucre las mejoras ambientales’’, comentó.