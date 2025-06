Estoy orgullosa de representar a México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que se siente orgullosa de representar a México, tras haber participado en la Cumbre del G7 en Canadá, y tras haberse reunido con líderes como el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Lo más importante es saber que uno representa a México, esto no es un tema personal, el que crea que es un tema personal, se vuela, anda por allá. Lo más importante es que el presidente de México, la presidenta de México representa a nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra nación, nuestra patria".

La mandataria detalló que acordó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y empresarios canadienses, seguir trabajando en colaboración y seguir desarrollando inversiones en ambas naciones.

Sheinbaum mencionó que en la Cumbre del G7 acordaron con las autoridades canadienses reunir a los equipos de Relaciones Exteriores, de Economía e incluso de Agricultura para poder tener un alcance más amplio de la relación Canadá-México.

Anuncia campaña contra metanfetaminas

Así también, la mandataria mexicana anunció este jueves que se alista una campaña contra el consumo de metanfetaminas, pues indicó que en México el consumo de este tipo de drogas es mayor que el fentanilo.

Señaló que el objetivo de esta campaña es alejar con información a los jóvenes mexicanos de esta droga.

En otro tema, la presidenta informó que en las aduanas del país se está poniendo orden ante los esquemas de corrupción que había, y reiteró que una nueva ley estará en septiembre.

"Se está poniendo orden en las aduanas, es que estaban coludidos en esquemas de corrupción; personalmente veo a todos los responsables de aduana, me toca el próximo lunes, de la Defensa, de la Marina, analizamos aduana por aduana, las problemáticas que hay, entonces se está poniendo orden", destacó.

La mandataria dijo que la recaudación de aduanas ha aumentado en más de 100 mil millones de pesos este año, hasta junio.

Censura ya es el nuevo tema de crítica al gobierno

Y en el marco de la Ley Censura en Puebla y un proceso contra el periodista de Campeche, Jorge González Valdez, bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó una "andanada" y mencionó que el tema de "censura" ya es "el nuevo tema" de crítica al gobierno.

Este jueves en Palacio Nacional, a Sheinbaum Pardo se le hizo referencia del caso de la periodista Lourdes Mendoza, quien acusó que el actual director del Metro, Adrián Rubalcava, la denunció "por hacer periodismo".

"No va a ser andanada, porque ahora ya traen ese; antes era autoritarismo por la reforma al Poder Judicial (...) ¡Censura! ¡Ya censura en Puebla, censura en Campeche!. Ya ahora es el nuevo tema de crítica al gobierno.

"Libertad de expresión, siempre la vamos a defender. Hay casos específicos que hay que ver cuál es el tema, pero nuestra posición es libertad de expresión", expresó.

Negó que haya autoritarismo porque "hay libertad total en el país".

Por otra parte, confió en que se puedan aprobar más de 20 leyes en el periodo extraordinario en el Congreso.

Sheinbaum Pardo refirió que el lunes 23 de junio comienza el periodo extraordinario.

"Son varias leyes de distintos temas. Son más de 20 leyes que puedan aprobar en el periodo extraordinario", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Que no hay Fonden no afecta

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el hecho de que ya no exista el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no significa que no haya un presupuesto público apartado para la atención y apoyo a la población después de fenómenos naturales.

La presidenta destacó que el protocolo después de un fenómeno natural es llevar a cabo un censo encabezado por parte de la Secretaría de Bienestar para conocer el número de damnificados o afectaciones materiales.