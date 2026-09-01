Estoy revisando posición sobre las Malvinas: Trump

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está revisando su posición sobre las Islas Malvinas, después de que trascendieran versiones según las cuales Washington amenazó con oponerse a la soberanía británica si el Reino Unido no aumenta su gasto en defensa. Según la prensa de Londres, la propuesta sobre el archipiélago del Atlántico Sur, por el que Gran Bretaña y Argentina fueron a la guerra en 1982, formaba parte de una serie de medidas que el Pentágono preparaba para incentivar a los aliados de la OTAN a cumplir con sus compromisos de gasto.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esta es solo una de muchas”, dijo Trump a los periodistas en el Salón Oval cuando le preguntaron si Estados Unidos estaba revisando su posición sobre las Malvinas.

Neutralidad

Consultado sobre si quería que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se solucionarán”.

Washington reconoce de manera oficial la administración británica de facto de las Islas Falkland, como las llama Londres, sin tomar partido en la disputa por la soberanía, neutralidad que reafirmó en los últimos meses cuando comenzaron las versiones.

Sin embargo, según el diario británico Daily Telegraph, la revisión del Pentágono destinada a lograr que los aliados de Estados Unidos alcancen un objetivo de gasto en defensa equivalente al 5 % de su producto interno bruto podría otorgar al Reino Unido “especial atención”, mediante la amenaza de que Washington se oponga abiertamente a la soberanía británica.

Más de cuatro décadas después del conflicto, las tensiones entre Gran Bretaña y Argentina siguen siendo elevadas.

Los jugadores argentinos mostraron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de derrotar 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial disputada a comienzos de este año. Posteriormente, la FIFA sancionó a la Asociación del Futbol Argentino con una multa de 321 mil dólares.

El 2 de abril de 1982 las fuerzas argentinas desembarcaron en el territorio británico de ultramar, lo que llevó a la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher a enviar una fuerza naval para recuperarlo.

La guerra provocó la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas muertos.