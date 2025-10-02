Estrategia de seguridad de CSP comienza a rendir frutos

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el año pasado, empieza a dar resultados.

“El problema de la falta de seguridad y del Estado de Derecho dista mucho de haberse resuelto, sin duda, nuestras comunidades todavía sufren el agobio del crimen; sin embargo, constatamos que la estrategia de seguridad propuesta desde hace un año por la presidenta, además de la campaña de desarme y las reformas para combatir el crimen organizado, comienzan a rendir frutos”, señaló a través de un comunicado.

La Iglesia mexicana señaló que el Gobierno Federal también debe combatir la corrupción.

“No pasamos por alto que la disminución de la violencia tiene que ir de la mano de la disminución de la corrupción”, refirió.