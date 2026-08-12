La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad y la justicia funcionan, ya que, en 22 meses, los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, lo que representa 44 homicidios menos diarios, siendo el julio más bajo desde el 2015.

“La reducción de homicidio doloso es de 51 por ciento, entre septiembre de 2024 y julio de 2026. En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, destacó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

La jefa del Ejecutivo Federal destacó que no solo los homicidios dolosos presentaron una reducción, sino que también los delitos de alto impacto y particularmente el robo de vehículos.

“El objetivo nuestro es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que haya menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no haya robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa, con su vehículo, es decir, que la gente viva segura en México”, puntualizó.

Desconoce citatorio a exsecretario de Marina

Por otra parte, dijo desconocer si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue llamado a entrevista por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el caso de huachicol fiscal presuntamente liderado sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

“No tengo información, no sé si la Fiscalía pudiera informar, pero en todo caso que la Fiscalía informe. No, no tenemos conocimiento que haya sido convocado y en todo caso que la Fiscalía informe”, precisó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo también fue cuestionada sobre la posible participación del exsenador morenista, Gerardo Novelo Osuna, en otra red de huachicol fiscal integrada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, detenido el mes pasado.

“La Fiscalía tiene que informar y como lo hemos dicho nosotros, nosotros no cubrimos a nadie y las investigaciones que le solicite la Fiscalía al Gabinete de Seguridad para apoyo, coadyuvancia, se realizan con toda libertad”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Sobre EE. UU. y el caso Rocha Moya

Así también, indicó que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha enviado la información que pidió México ante las acusaciones que realizó el Departamento de Justicia (DOJ) hacia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios y funcionarios, el miércoles 29 de abril pasado.

“No han enviado la información de detención urgente para extraer, no han enviado ninguna información”, precisó durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

Reconoce a CIRT por diálogo en derechos de audiencias

En otro tema, la presidenta reconoció a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) porque aceptó los avances en el proceso de consulta pública sobre los derechos de las audiencias.

Sheinbaum Pardo volvió a rechazar que haya censura y aseguró que se trata de un “avance democrático enorme” porque “no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México”.

“Es un avance muy importante, yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México”, declaró al señalar que los derechos de las audiencias se tratan de una demanda ciudadana.

Y aseguró que en nuestro país hay libertad de expresión y manifestación.

Reunión con director de banco Goldman Sachs

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, acompañado de su equipo de trabajo.

El encuentro, dado a conocer por la mandataria a través de sus redes sociales, giró en torno a la percepción favorable que tiene el país en los mercados internacionales y a las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México.

La mandataria acompañó el mensaje con una fotografía que da cuenta de la reunión, en donde también participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.