Estrena SCJN nueva imagen institucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer la nueva imagen institucional que representa un cambio de época.

En un comunicado, la SCJN señaló que la imagen refleja los valores que guiarán sus trabajos jurisdiccionales: pluralidad, inclusión, cercanía y respeto a la diversidad cultural de México.

Resaltó que la nueva identidad visual proyecta la pluriculturalidad del país y la integración de sectores históricamente excluidos, con un enfoque social y de respeto al medio ambiente.

Destacó que el cambio más significativo en la renovación es la incorporación del bastón de mando como nuevo elemento del símbolo institucional.

La Corte subrayó que este emblema cultural, político y espiritual de los pueblos originarios de México representa el reconocimiento y honor hacia la autoridad que recibe la encomienda de servir y hacer justicia. Junto al bastón de mando se mantienen los símbolos que expresan la esencia de la función jurisdiccional: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada.