Estudiante en Altamira pierde riñón tras golpiza

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez, afirmó que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades sobre el caso de un estudiante de Altamira, quien, tras ser golpeado por dos compañeros al salir de clases, presuntamente perdió un riñón.

Este caso fue dado a conocer inicialmente por la señora Ana Celeste Almazán, madre de Cristian Alexis, de 13 años de edad, alumno de la Telesecundaria “Gerardo Tomás Gómez Castillo”.

En su testimonio relató que su hijo se encuentra internado en el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Madero, luego de la severa agresión que habría sufrido el lunes 26 de octubre, a unas cuadras del plantel, que se ubica en la colonia Emilio Portes Gil, en el municipio de Altamira.

“Entre dos compañeros de segundo y tercer año me lo golpearon feo en el abdomen bajo y en la espalda; me le dañaron el riñón”, expresó.

Dijo que el martes 27 le hicieron cirugía: “Le quitaron un riñón, tiene muy bajas las plaquetas; ya puse una denuncia en la Fiscalía”.

Almazán aseguró que hasta el momento ningún directivo de la escuela se ha tomado la molestia de llamarla para saber la situación de su hijo.

La señora pidió que su súplica llegue al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para que la pueda ayudar, “porque mi hijo está muy mal, ya me dañaron a mi hijo para toda la vida”.