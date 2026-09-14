Estudiante española es asesinada en asalto

Una joven originaria de Salamanca, España, fue asesinada con arma blanca, como consecuencia de un asalto en el municipio de Cuautla, donde el Gobierno Federal mantiene un operativo de seguridad especial denominado Plan Cuautla.

La joven de 21 años residía en Morelos desde agosto pasado, como parte de un intercambio entre su universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Una versión preliminar refiere que la estudiante visitaba Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que tendrá lugar en la Casa de Cultura. Testigos de los hechos refieren que, tras ser atacada, logró ingresar al centro, pero lamentablemente murió como resultado de las heridas.

El fallecimiento de la joven fue notificado de inmediato al consulado de España, por lo que la FGE se mantiene en coordinación con las autoridades españolas para buscar y detener al responsable de este crimen.