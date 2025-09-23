Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur

Un estudiante ingresó a las instalaciones del CCH Sur y ahí agredió con una navaja a otro alumno, quien murió en el lugar, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Informó que personal de la SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el bulevar Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada.

Agresor se avienta

Por ello, el lesionado falleció, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado, por lo que fue llevado a un hospital.

“En tanto, el posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital”, informaron.