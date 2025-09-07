Estudiante se lanza contra Noroña

Una estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública cuestionó “¿Dónde queda la congruencia que dice tener?” al expresidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, durante el foro de la “Escuela de Formación por la Paz y la Democracia” en el Senado.

La joven, quien se presentó como Victoria Montes de Oca Castañeda y alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tomó la palabra luego de que el senador hiciera un llamado a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y se lanzó diciendo que él era un “misógino y machista” por los comentarios que ha tenido contra la senadora Lilly Téllez.

“Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde queda lo que ahorita está tocando del tema de la mujer, del respeto y la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: ‘tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes’. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener con la mujer?”.

Fernández Noroña intentó defenderse pidiendo a la estudiante que precisara la fuente de esa declaración y la joven dijo que lo leyó en todos los medios de comunicación.

“Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, sólo te voy a pedir una cosa: que por favor cite de dónde saca esa frase que dice que yo dije, me parece que es algo correcto”.

Participación

Victoria Montes de Oca continuó su participación diciendo que no tenía nada en contra de su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, sin embargo, cuestionó los valores de austeridad de Morena y el llamado a vivir en la justa medianía.

Sobre la compra de su vivienda valuada en 12 millones, la joven señaló que contradecía los principios de austeridad que promueven los morenistas y la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene de la casa que acaba de comprar, lo que me cuestiono es dónde queda lo que tanto habla su partido de la austeridad, porque simplemente no puede venir a decir eso si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con incongruencias”, concluyó Victoria ante el silencio del senador guinda.