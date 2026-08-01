Estudiantes celebran nuevo examen de control

Tras la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial tanto a los aspirantes que ya habían sido aceptados para ingresar a Licenciatura en 2026 como a quienes quedaron fuera y alcanzaron puntajes equivalentes a convocatorias pasadas, Ana Sofía Romero califica esta noticia como muy grata, pues es una nueva oportunidad para los estudiantes que sí se prepararon para rendir la prueba.

“Me siento bastante motivada después de que la UNAM ya se puso de parte de las personas que estudiamos y que solo queremos un lugar. Me voy a preparar de la forma en la que me preparé este año: estudiando mucho y la verdad pues me considero bastante feliz de la noticia que anunció”, expresó.

Ana Sofía Romero rindió el examen en línea y obtuvo 96 aciertos, sin embargo, para la carrera de Cirujano Dentista el puntaje se elevó a 109. La UNAM anunció este viernes que los jóvenes que alcanzaron aciertos equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026, podrán rendir de nueva cuneta la prueba de forma presencial.

“Yo opino que fue muy grato lo que nos hicieron, la verdad me da muchísimo gusto la esta decisión, la UNAM es nuestra única oportunidad real para estudiar de muchísimas personas, pues me da muchísimo gusto, la verdad, que nos den otra oportunidad a las personas que sí nos costó”, mencionó la estudiante originaria del Estado de México y que se manifestó esta mañana en la Torre de Rectoría de la UNAM.