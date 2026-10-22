Estudiantes de la UAM Iztapalapa paran 48 horas

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, iniciaron un paro de actividades de 48 horas para exigir el funcionamiento de la biblioteca, mantenimiento de baños y áreas deportivas, acceso a Internet, mejores servicios de cafetería y transparencia en el manejo del presupuesto universitario.

Acuerdo

La suspensión de actividades fue acordada desde el martes durante una asamblea estudiantil, ante las inconformidades por las condiciones de las instalaciones y los servicios que ofrece la institución.

Entre las principales demandas de los alumnos se encuentran la reapertura de la biblioteca, que permanece cerrada desde el inicio del actual trimestre escolar, el suministro de artículos básicos de higiene en los sanitarios y la rehabilitación de espacios deportivos que, aseguran, se encuentran abandonados.

Fallas estructurales

De acuerdo con el testimonio de un estudiante, el edificio de la biblioteca presenta hundimientos y fallas estructurales que impiden su utilización.