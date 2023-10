La Facultad de Estudios Superiores (FES-Acatlán) informó que el viernes aproximadamente entre las 05:00 y 05:20 horas se reportó un incendio en la caseta de vigilancia de la avenida San Juan Totoltepec, del cual tomó conocimiento la Policía Municipal de Naucalpan y apoyó en su extinción.

En este sitio pernoctaban estudiantes que habían tomado la institución desde el 10 de octubre; sin embargo, no se reportaron lesionados.

Debido a lo anterior, los estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones desde el 10 de octubre por diversas denuncias, entre ellas la seguridad, entregaron el inmueble y a través de las redes sociales hicieron transmisiones en vivo, en las que puntualizaron que no hubo un notario presente en el acto de entrega, en tanto que las autoridades educativas les aseguraron que no tienen nada en su contra.

“Ya entregamos. No se hizo recorrido de nada, espero que las evidencias que tenemos, sirvan para que no haya represalias. Por si alguien no sabe, así se ve la situación dado que mientras estábamos ahí dormidos, alguien comenzó a quemarlo. Salimos ilesos los estudiantes”, comentó Fabián Hernández en su transmisión.