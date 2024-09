Estudiantes exigen diálogo con el Poder Legislativo

“Requerimos una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se ha planteado, no la que nos debilita, no la que rompe nuestro Estado de derecho y democracia”, sostienen estudiantes y bajo esa consigna marcharon contra la reforma judicial que Andrés Manuel López Obrador planteó.

Acompañados por titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores, docentes y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como José Luis González Alcántara Carrancá y José Ramón Cossio Díaz, quienes por segunda vez se unieron a pie a las protestas, hicieron un llamado pacífico para ser escuchados por el Poder Legislativo previo a la aprobación de la reforma judicial.

Quieren diálogo

“Queremos ser escuchados realmente. Esto (la protesta) no es solo un sí o un no, es un diálogo que queremos. Hacemos un llamado a que nos escuchen en el Congreso, a que los legisladores, que son estos representantes populares realmente nos escuchen, a que el presidente nos escuche, y a que la próxima presidenta también nos escuche. Que no nos den espaldas. Ellos fueron jóvenes y alzaron la voz. Hoy somos nosotros”, señalaron estudiantes.