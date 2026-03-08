Estudiantes exigen justicia por asesinatos de compañeras

Estudiantes de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantuvieron sus protestas en las calles para exigir justicia por Kimberly Ramos y Karol Toledo, víctimas de feminicidio, en un lapso de 10 días.

Los estudiantes presentaron su pliego petitorio “ante las respuestas tardías y la ausencia de soluciones concretas por parte de la rectora Viridiana León Hernández y las instancias gubernamentales correspondientes”, y anunciaron que la asamblea estudiantil acordó sumarse al paro indefinido que ya ejercen varias comunidades estudiantiles de la UAEM.

Demandan asimismo justicia y transparencia ante los múltiples casos de desaparición, inseguridad y violencia y falta de respuestas concretas por las autoridades.

Temen represalias

Los estudiantes piden garantías de no represalias por su participación en el movimiento en respeto a sus derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas. “Que nunca se nos olvide que a Kimberly nos la arrebataron dentro de la máxima casa de estudios de Morelos, y que nunca se les olviden Karol, Aylin, Mafer, Ariana y Viridiana porque quienes seguimos diciendo ‘presente’ dentro y fuera de las aulas”, sostuvieron.

Y mientras en Cuernavaca la marcha enfilaba hacia la explanada General Emiliano Zapata Salazar, en el municipio de Mazatepec, surponiente del estado, una columna de dolientes acompañaba el cortejo fúnebre de Karol, la joven de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desaparecida el lunes pasado y encontrada sin vida el jueves por la mañana.