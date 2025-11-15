Estudiantes increpan a Noroña en universidad

El jueves, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña fue confrontado en su visita a la Universidad de Guanajuato (UG), a la cual fue invitado para realizar una conferencia la cual abandonó.

Lo anterior, luego de que un grupo de alumnos le cuestionaron y reprocharon por sus viajes al extranjero y por “presentarse como uno de los principales defensores de la austeridad republicana”, además de gritarle que “su gobierno dejó morir a Carlos Manzo”.

El expresidente del Senado comparó al grupo de estudiantes con las bancadas del PRI y PAN, “no aguantan argumentos, no aguantan razones, que no aguantan una reflexión seria”, comentó.

De acuerdo con la información de la página oficial, la Universidad de Guanajuato es uno de los planteles universitarios más reconocidos de su estado, se encuentra a unos cuantos minutos de la zona centro, lo que convierte su ubicación en un punto privilegiado.