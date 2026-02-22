Estudiantes iraníes protestan en Teherán

Estudiantes corearon consignas antigubernamentales en Irán en manifestaciones para conmemorar a los muertos durante la represión a una ola de protestas, reportaron medios locales y de la diáspora, y grupos que protestaban contra el liderazgo religioso chocaron con otros favorables al gobierno.

Videos geolocalizados por la AFP en una importante universidad de ingeniería de Teherán, muestran enfrentamientos entre la multitud mientras la gente gritaba “bi sharaf”, o “vergonzoso” en farsi.

Imágenes difundidas por la cadena de TV en lengua persa Iran International, con sede fuera del país, mostraron a una multitud cantando consignas antigubernamentales en la Universidad de Tecnología Sharif.

Disturbios

Estalló el conflicto por primera vez en diciembre en el marco de una prolongada crisis financiera, pero mutó a una masiva ola de protestas antigubernamentales que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad con saldo de miles de muertos, según grupos defensores de derechos humanos.

Las autoridades religiosas reconocieron más de 3 mil muertos, pero afirmaron que la violencia fue provocada por “actos terroristas” impulsados por los enemigos de Irán.

La Agencia de noticias de activistas de derechos humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró por su lado más de 7 mil muertos durante la represión, en su mayoría manifestantes, e indicó que el saldo podría ser mayor.

El medio de comunicación local Fars señaló que lo que se suponía debía ser “un plantón silencioso y pacífico” de estudiantes para conmemorar a los muertos, fue interrumpido por personas que coreaban consignas como “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo iraní.