Estudiantes mantienen toma del Canal Once

Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen tomada la sede de Canal Once rechazaron liberar las instalaciones y exigieron la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como de los titulares de las Secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, durante el diálogo sostenido con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a quien acusaron de llegar “con las manos vacías” y priorizar el funcionamiento de la televisora sobre sus demandas.

Durante más de una hora de intercambio frente a las instalaciones del Canal, el estudiantado insistió en que no abrirán hasta recibir respuestas formales por escrito a su pliego petitorio y se presenten las autoridades a las cuales les dirigieron el documento.

Mesa de diálogo

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso instalar de inmediato una mesa de diálogo y entregar un “primer borrador” de respuesta al pliego, a pesar de que reconoció que varias exigencias requieren tiempo, presupuesto y procesos administrativos.

“Hay cosas que necesitan tiempo, hay cosas que necesitan presupuesto, pero se puede hacer un plan de trabajo para cumplir todas sus demandas”, afirmó Delgado, quien pidió permitir el acceso de trabajadores con el fin de restablecer las transmisiones de Canal Once.

Sin embargo, los estudiantes rechazaron la propuesta y señalaron que el Gobierno Federal ya incumplió dos citas previas. “No vamos a soltar el canal nada más porque nos traiga un borrador”, respondieron.

En el encuentro, los manifestantes exigieron la desaparición del patronato del IPN, la destitución del director general, Arturo Reyes Sandoval, mayor presupuesto para escuelas y laboratorios, así como castigo a presuntos responsables de agresiones contra alumnos ocurridas en días recientes.