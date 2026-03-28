Estudiantes y autoridades alcanzan acuerdos

En la primera mesa de diálogo entre la UAEM y la Resistencia Estudiantil, tras cuatro semanas de paro parcial en la máxima casa de estudios de Morelos, acordaron continuar los encuentros para recuperar el semestre, consensuar un plan de seguridad universitaria y publicar la Carta de Garantías de No Represalias en los medios oficiales de la institución.

En el Seminario Diocesano de Ocotepec, norte de Cuernavaca, los estudiantes pidieron establecer en la Carta de No Represalias que sea retroactivo al primer día de manifestaciones para evitar que los alumnos participantes en el movimiento de protesta sean sancionados de forma académica y administrativa.

Sin represalias

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, reiteró el compromiso institucional de no ejercer represalias contra la comunidad estudiantil movilizada.

Los universitarios aprovecharon para desconocer a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), y los desautorizaron para hablar en su representación.

Los estudiantes también exigieron condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria, así como la no criminalización del movimiento y la garantía de que no habrá medidas punitivas que afecten su trayectoria académica.