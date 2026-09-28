EU podría lanzar agresión contra Irán, advierten

El portavoz militar iraní Mohammad Akraminia declaro que “la posición actual de Estados Unidos (EU) en la región está lejos de ser favorable y, en consecuencia, podría lanzar una agresión militar contra Irán”.

Asimismo, subrayó que “las fuerzas armadas iraníes están plenamente preparadas para enfrentar al enemigo”.

Según la televisión estatal, el portavoz advirtió a Estados Unidos y a sus aliados que “sufrirían mayores daños en caso de una nueva agresión militar”.

Estas declaraciones tienen lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el plan que Irán le propuso el sábado, que busca reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones en una semana.

Según filtraciones del “Wall Street Journal”, está considerando una nueva escalada tras las elecciones de mitad de mandato, cuando el magnate tendrá mayor libertad de acción y sus decisiones ya no influirán en el resultado electoral.

Por su parte, el comandante del ejército iraní, Amir Hatami, afirmó hoy que “si Irán no puede comerciar o sobrevivir, ningún otro podrá”.