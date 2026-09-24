EUA abandona la ONU en discurso de Pezeshkian

La delegación de Estados Unidos (EUA) abandonó el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) después de que el presidente iraní Masoud Pezeshkian, lanzara críticas contra Washington durante su discurso ante los líderes mundiales.

“Solo nos hemos defendido. No somos terroristas”, afirmó Pezeshkian, quien aseguró que civiles iraníes fueron víctimas de ataques y agregó: “Estados Unidos e Israel nos atacaron. Sí, nos golpearon, pero no nos arrodillamos”.

Además, mostró ante la Asamblea fotografías del fallecido líder supremo, Ali Khamenei, y de niños muertos durante el conflicto.

Pezeshkian sostuvo, además, que Irán respondió militarmente a los ataques, pero aseguró que sus fuerzas no atacaron deliberadamente a poblaciones civiles.

La salida de los representantes estadounidenses se produce apenas un día después de que la delegación iraní protagonizara un gesto similar durante la intervención del presidente Donald Trump.