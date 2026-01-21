EUA advierte a la UE que no use su bazuca comercial

El enviado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió a los países europeos que “no sería prudente” recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada “bazuca comercial”, para responder a la amenaza de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a usar el instrumento contra la coerción de la Unión Europea (UE) después de que Trump amenazara con aplicar aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos que se oponen a su plan sobre el territorio ártico.

“Cada país hará lo que sea mejor para sus intereses nacionales”, declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a un pequeño grupo de periodistas en la cumbre de Davos.

“Y eso tiene consecuencias naturales”, afirmó, añadiendo que recurrir al instrumento contra la coerción “no sería prudente”, haciéndose eco de lo que dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El objetivo de la “bazuca” es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas.