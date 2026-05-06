EUA advierte más operativos como el de El Mencho

Sara Carter, Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció la colaboración con México en la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y advirtió que “seguiremos viendo este tipo de acciones”.

En entrevista con Sean Hannity, para Fox News, Carter fue preguntada sobre los esfuerzos de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en México.

Carter, conocida como la Zar Antidrogas de EUA, se refirió específicamente a la operación en la que fue ubicado “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El capo se enfrentó a elementos del Ejército mexicano y murió, el pasado 22 de febrero, en Tapalpa.

“Vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano. Lo vimos actuar de inmediato contra ‘El Mencho’ y fue abatido”. Fue entonces que añadió que “seguiremos viendo este tipo de acciones”.

Trump está “protegiendo el Hemisferio Occidental”

Carter afirmó que Donald Trump es un presidente “con el que nadie se va a meter” y que está “protegiendo el Hemisferio Occidental”, trabajando con sus socios en el hemisferio, “en conversaciones multilaterales, bilaterales”. Se trata, dijo, de un esfuerzo “constante y continuo. Tenemos ayuda de nuestros socios a lo largo del hemisferio, ya sea Ecuador, El Salvador, conversaciones en Bolivia o México”.

La funcionaria aseveró que Estados Unidos “no cederá. Iremos tras estos cárteles; no operarán con impunidad, como hicieron con el presidente [Joe] Biden y otros presidentes”. Trump, alegó, está “hiper concentrado” en este tema. “Nuestra Homeland Security Task Force [Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional], nuestros servicios de inteligencia, la DEA [Agencia Antidrogas], las fuerzas del orden locales y estatales están trabajando juntos para atacar estos cárteles, eliminarlos”.

En otra advertencia, Carter dijo que “no sólo eliminaremos las cabezas de la serpiente”, aludiendo a los líderes de los cárteles. “Vamos a remover sus fuentes de financiamiento. Vamos a golpearlos donde más les duela. Vamos a quitarles la alfombra que pisan y tendrán que luchar para sobrevivir. Eso te lo prometo”.