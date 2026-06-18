EUA e Irán firman memorándum de acuerdo

La Casa Blanca confirma que Donald Trump firmó el memorando de entendimiento con Irán. Según un funcionario estadounidense, el acuerdo fue firmado de manera electrónica el domingo por J.D. Vance y el presidente del Parlamento de la República Islámica, Mohammad Baqer Qalibaf, en presencia de virtual de Donald Trump.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmó que el documento de entendimiento con Estados Unidos se firmó electrónicamente. En declaraciones a la cadena estatal Press TV, Baghaei afirmó que el acuerdo ya ha sido firmado de manera formal por ambas partes de forma electrónica. Así lo informa Al Jazeera.

Poco antes, el portal estadounidense Axios dijo que Irán y Estados Unidos firmaron electrónicamente su memorando de entendimiento para poner fin a la guerra. La firma fue digital y el memorando ya está en vigor, señaló la información basada en fuentes de Washington.

Según informa Axios, Trump firmó de manera personal una copia del memorando de entendimiento con Irán mientras cenaba con el presidente francés Emmanuel Macron en Versalles.

Asimismo, el vocero Baghaei declaró que los planes para que los equipos negociadores viajen a Ginebra se mantienen, pero añadió que el memorando de entendimiento ya se firmó digitalmente y que no se celebrará ninguna ceremonia formal de firma en Suiza.

“El texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido finalizado con las firmas de los presidentes.