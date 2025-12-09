EUA entregó lista con nombres de espías rusos

El gobierno de Estados Unidos entregó al de México una lista con nombres de presuntos espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero las autoridades mexicanas les permitieron quedarse, reportó ayer lunes el diario estadounidense The New York Times.

El medio cita a nueve funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos y México. Según tres de los funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador fue informado directamente del problema de los espías rusos.

Cinco de las fuentes aseguraron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recopiló una lista de más de dos decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero que las autoridades mexicanas se negaron a expulsarlos del país.

Varias de las fuentes indicaron que México acordó en 2023 dejar que funcionarios estadounidenses opinaran sobre las solicitudes de credenciales diplomáticas presentadas por ciudadanos rusos, y que algunas de esas solicitudes han sido rechazadas.

Sin embargo, agrega el medio, los espías rusos que ya se encontraban en México no fueron expulsados, ni siquiera cuando asumió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El gobierno mexicano ayudó, pero pudo haber hecho mucho más”, dijo al Times Juan González, quien fuera director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se estaban haciendo pasar por diplomáticos en la embajada en la Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”, señaló.