EUA ha devuelto a Venezuela más de 12 mmdd, afirma

El gobierno del presidente Donald Trump afirma que ha devuelto más de 12 mil millones de dólares (mmdd), o casi el 99 %, de los ingresos obtenidos por las ventas de petróleo venezolano desde que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

La firma de contabilidad KPMG indicó en un informe publicado el jueves por el Departamento de Estado que las ventas de crudo venezolano, junto con pequeñas cantidades de oro, minerales y fertilizante, produjeron 12 mil 260 mdd. Según el informe, casi todo el dinero ha sido devuelto a Venezuela conforme a los términos de un amplio acuerdo energético alcanzado con las autoridades interinas del país.

En el reporte se indica que, al 30 de septiembre, el final del año presupuestario 2026, quedaban 168.6 mdd en una cuenta de depósito en garantía administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA).

El documento ofrece un vistazo a las finanzas del gobierno venezolano desde que EUA capturó a Maduro, llevándolo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, y tomó el control efectivo de la deteriorada industria petrolera del país.

La mayor parte de los más de 12 mmdd en ingresos petroleros recaudados por EUA hasta septiembre, se entregó a personas y empresas en Venezuela mediante transacciones de cambio de divisas con bancos comerciales del país.

Sin embargo, en el informe se muestra que unos 133 millones de dólares se canalizaron para pagar directamente servicios o suministros que necesitaba el gobierno local.

Trump propone a Tim Cook al frente de Nvidia

Por otra parte, el presidente Donald Trump, propuso hoy al exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, como sucesor de Jensen Huang al frente de Nvidia, después de la renuncia del histórico fundador de la compañía, envuelto en un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china sospechosa de espionaje.

“Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, renunció, solo hay un hombre capaz de ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!”, escribió Trump en Truth Social.