EUA lanza nueva oleada de ataques contra Irán

El ejército estadounidense afirmó ayer lunes que lanzó una nueva andanada de ataques contra Irán, lo que marca la tercera noche consecutiva de bombardeos.

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado publicado en redes sociales, indicando que los bombardeos comenzaron a las 16:45 (20H45 GMT).

Sin embargo, el presidente Donald Trump, afirmó que un acuerdo con Irán “aún es posible”.

Trump dio a Arabia Saudita apoyo

Donald Trump dio su respaldo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, para emprender una acción militar contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reveló este martes Axios que cita a funcionarios estadounidenses.

El ataque saudita contra el aeropuerto de Saná, perpetrado el martes, y los posteriores lanzamientos de misiles por parte de los hutíes, representan la escalada más grave entre Arabia Saudita y los insurgentes yemeníes desde 2022.

Según las fuentes consultadas por Axios, la semana pasada Riad transmitió a Washington su creciente preocupación por el deterioro de la situación y solicitó apoyo ante la posibilidad de una ofensiva contra los hutíes.

El jueves, el embajador saudita en Washington se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Un día después, Rubio conversó con el ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.

Llamada

Más tarde, ese mismo viernes, Trump mantuvo una conversación telefónica con Mohammed bin Salman, quien le pidió respaldo para lanzar una operación militar contra los hutíes.

El mandatario estadounidense dio su visto bueno, según los funcionarios citados por Axios.