EUA podría destruir a Irán en una sola noche

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría destruir los puentes y las centrales eléctricas de Irán “en cuatro horas”.

“Tenemos un plan, mediante el poder de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes de Irán sean destruidos antes de la medianoche de mañana (martes), y todas las centrales eléctricas de Irán queden fuera de servicio y no puedan volver a utilizarse jamás”, afirmó el presidente estadounidense.

Trump aludió así al ultimátum que dio a Irán a medianoche del martes para que llegara a un acuerdo. “Y se hará en cuatro horas, si queremos”, añadió durante una rueda de prensa.

La diplomacia intentó dar un paso adelante para frenar, o al menos congelar, la guerra del Golfo, pero el equilibrio sigue siendo extremadamente frágil.

La novedad es que los mediadores presentaron el llamado “acuerdo de Islamabad”: una tregua de 45 días que permita negociar todos los demás puntos, incluido el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Se trata de un “avance importante pero no suficiente”, reaccionó Donald Trump, que insistió con sus amenazas: “Irán puede ser eliminado en una noche, y podría ocurrir el martes por la noche”.

Teherán, sin embargo, rechazó la idea de un alto el fuego temporal y puso sobre la mesa un contraplan de diez puntos centrado, ante todo, en el fin definitivo de las hostilidades. La propuesta llegó acompañada de un nuevo mensaje del líder supremo, Mojtaba Khamenei: “Los crímenes y asesinatos no nos debilitarán”.

Aun así, las probabilidades de alcanzar un acuerdo en pocos días son consideradas bajas.