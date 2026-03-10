EUA puede apoyar si evita el tráfico de armas: Claudia

Luego que el presidente de EUA, Donald Trump, afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si el país vecino quiere ayudar en su combate, que detenga el tráfico ilegal de armas a nuestro país.

Indicó que sin este armamento de alto poder, estos grupos no podrán realizar sus actividades delincuenciales.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que otra medida que puede llevar a cabo el gobierno de la Unión Americana es la disminución del consumo de drogas en su país.

“Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tienen; por lo menos el 75 % -reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos- viene de los Estados Unidos. Sí, para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales.

Entonces es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, y la otra que hemos mencionado en otras ocasiones, muy importante, es la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos”, señaló.

La mandataria federal destacó que Donald Trump haya dicho públicamente que el Gobierno de México ha rechazado la propuesta de que el Ejército estadounidense entre a combatir a los grupos criminales en territorio mexicano “y orgullosamente seguimos diciendo que no”.

Confirma asistencia a la 89 Convención Bancaria

Así también, la mandataria confirmó que asistirá a la 89 Convención Bancaria, que se realizará en Cancún, Quintana Roo, encuentro que reunirá a autoridades financieras, líderes del sector bancario y especialistas para discutir los retos y oportunidades del sistema financiero en México.

Adelantó su participación en el encuentro organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).

Inaugura hospital Oncológico para la Mujer

En la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta de México, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX del IMSS Bienestar que implementará el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama para atender gratuitamente a 500 mil mujeres al año, través de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, el cual tuvo una inversión de 221 millones de pesos (mdp): 108 mdp se destinaron a obra y 113 en equipamiento.

“Es un hospital muy equipado; tiene integrado una parte de diagnóstico territorial con un equipo no invasivo, después los mastógrafos con interpretación con inteligencia artificial, tiene los quirófanos y también todas las salas de quimioterapia en caso de ser necesario”, resaltó la mandataria luego de realizar un recorrido por el nuevo hospital.

En otro tema, Claudia Sheinbaum informó que es probable que en dos meses se concluya la construcción de la Planta Productora de Moscas Estériles contra el gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa, Chiapas.

Señaló que el equipo del programa Sembrando Vida está apoyando para hacer trampas no muy complejas que permitan disminuir esta plaga.

Sheinbaum desmiente hospitalización de AMLO

Cuestionada en su conferencia matutina sobre el incremento de noticias falsas, desmintió que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado en la Ciudad de México, luego de que durante el fin de semana circulara en redes sociales una versión que afirmaba que había ingresado al Hospital Militar.

La mandataria federal aseguró que dicha información es completamente falsa y criticó la difusión de ese tipo de contenidos por parte de comunicadores.

Sostiene llamada telefónica con Lula da Silva

Mas tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, escribió.

El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.