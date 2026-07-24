EUA renueva arancel de 10 %

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este jueves aranceles a México y otros 59 países para sustituir los que expiran, por considerar que no han adoptado o aplicado de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

El arancel de 10 % para México será la misma tasa de antes y llega después de que el país buscó esta semana, con la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos que integra la revisión del T-MEC, eliminar tarifas al acero, aluminio e industria automotriz.

“Quedan excluidas 85 % de las exportaciones de México que cumplen con el tratado que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio”, aseguró el miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Afirmó que el arancel efectivo es el mismo y solo cambia de fundamento de la sección 122 a la 301 de la Ley de Comercio de EE. UU.

Ebrard expuso que el gobierno estadounidense ya le había informado que este arancel forma parte de una política comercial global.

La Casa Blanca argumenta que México no usa eficientemente la legislación contra el trabajo infantil o forzoso, o frente al uso de bienes producidos en terceros países donde se esclavice al personal.

Además de México, la lista de países que tendrán aranceles de 10 % incluye a Canadá, Argentina, Reino Unido e India.

Ronda en septiembre

Ebrard se reunió con Greer como parte de la ronda de negociaciones bilaterales realizada en la Ciudad de México.

Detalló que acordó con sus pares estadounidenses llevar a cabo una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, como parte de la revisión del T-MEC.

Destacó que se busca avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.

Al respecto, la Secretaría de Economía dio a conocer que las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.