EUA, RU, Francia, Italia y Alemania respaldan a Israel

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania expresaron su respaldo a Israel y condenaron los “atroces actos de terrorismo” de la organización islamista Hamas.

En un comunicado conjunto, difundido por la Casa Blanca, señalaron que “nosotros -el presidente Emmanuel Macron, de Francia; el canciller Olaf Scholz, de Alemania; la primera ministra, Giorgia Meloni, de Italia; el primer ministro, Rishi Sunak, del Reino Unido, y el presidente Joe Biden, de Estados Unidos- expresamos nuestro apoyo firme y unido al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo”.

En el comunicado, que se difundió después de una llamada entre los líderes para abordar la situación de Israel, indicaron que “las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo”.

Desde la incursión de Hamas en Israel por aire, tierra y mar el sábado, el saldo hasta ahora es de más de 900 israelíes fallecidos y dos mil 600 heridos; del lado palestino, la cifra de decesos es de 687, incluyendo 140 niños, y tres mil 726 heridos, según el más reciente recuento del Ministerio de Salud de la Franja.

Los países subrayaron que permanecerán “unidos y coordinados, juntos como aliados y como amigos comunes de Israel, para garantizar que Israel pueda defenderse y, en última instancia, para establecer las condiciones de una región de Medio Oriente pacífica e integrada”.

No condenar estos actos es apoyar al terrorismo

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, afirmó en entrevista con El Universal que “hablar de un equilibrio, hablar de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera que “no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para desarrollo, solución pacífica de las controversias. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sabemos que es lo más irracional que puede haber”.