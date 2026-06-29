Europa en crisis por ola de calor

Desde el 21 de junio se registraron en Europa más de mil 300 muertes en exceso relacionadas con las altas temperaturas.

Así lo afirmó en X el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien explicó que “es el continente que más rápido se calienta de la Tierra, a un ritmo que duplica la media mundial”.

“En este momento, 150 millones de personas están sufriendo olas de calor extremas —a menudo denominadas ‘el asesino silencioso’: las viviendas, los lugares de trabajo y las escuelas de Europa no fueron construidos para soportar estas temperaturas”, señaló.

“Impulsado por el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de las olas de calor —que antes ocurría ‘una vez por generación’— se produce ahora casi anualmente. Se nos había advertido”, agregó.

“La OMS colabora con sus Estados miembros y asociados para hacer frente a las amenazas para la salud que plantea el calor extremo, centrándose en la preparación, la prevención y el fortalecimiento de la respuesta de los sistemas sanitarios”, sostuvo el director de la OMS.