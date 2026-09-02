Europa y OTAN responderán a ataques rusos

Alemania acusó a Rusia de estar detrás de una serie de ataques con drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig y anunció medidas de represalia contra Moscú, en una nueva escalada de las tensiones entre Berlín y el Kremlin que la Unión Europea y la OTAN consideran parte de una creciente guerra híbrida rusa contra Occidente.

Cierran consulado

El Gobierno del canciller Friedrich Merz anunció el cierre del consulado general ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre, la rescisión del contrato con la denominada Casa Rusa de Berlín -considerada por las autoridades alemanas un centro de actividad de inteligencia- y nuevas medidas para aumentar la presión sobre la llamada “flota fantasma” rusa utilizada para eludir sanciones.

La respuesta de Moscú no tardó en llegar. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, advirtió que Rusia responderá a “todas las decisiones antirrusas de Alemania” y amenazó con represalias “devastadoras” ante lo que calificó de “aventuras antirrusas” en el mar Báltico.

Reacción

El intercambio de amenazas provocó una reacción inmediata de Bruselas y la OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a Berlín y aseguró que Europa responderá a los intentos rusos de intimidar a los países occidentales y quebrar su apoyo a Ucrania.