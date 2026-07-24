Evacuaciones masivas por incendios en España

Los tres mil 500 habitantes de una población a 60 kilómetros al oeste de Madrid fueron evacuados preventivamente el jueves por un incendio forestal, anunciaron los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia de la región indicaron que enviaron un mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno, de tres mil 500 habitantes, para su evacuación a otra localidad cercana.

Aldea del Fresno se ubica muy cerca de otras pequeñas poblaciones que fueron desalojadas la noche del miércoles en esa zona al oeste de la capital española, y cuyos habitantes fueron autorizados a regresar en su mayoría a sus hogares este jueves, luego de que mejorara la situación.

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan “18 dotaciones de bomberos”, junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia, que agregaron que varias carreteras permanecen cortadas por las llamas.