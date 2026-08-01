Evacúan 2 mil 500 personas en la Provenza francesa

Una reactivación de un incendio en el departamento de Var, en la Provenza francesa, que arde desde el 21 de julio y que ha quemado en total cinco mil 500 hectáreas, obligó a evacuar a “cerca de dos mil 500 personas”, anunció el prefecto, Simon Babre.

Para algunas de las familias afectadas por esta evacuación es la tercera vez que realizan dicho acto desde que se declaró el incendio hace una decena de días, indicó Babre en conferencia de prensa.

Los desalojos se llevaron a cabo en algunos barrios de las localidades de Correns y Montfort sur Agens, explicó en un comunicado la Prefectura (delegación del gobierno) de Var (sureste de Francia).