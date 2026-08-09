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Evacuan a más de 20 mil personas por un nuevo incendio forestal

Agosto 09 del 2026
Declaran estado de emergencia en Canadá. Cortesía
Declaran estado de emergencia en Canadá. Cortesía

Las autoridades canadienses declararon el sábado el estado de emergencia después de que un incendio forestal de rápida propagación obligara a evacuar durante la noche a más de 20 mil personas en la provincia occidental de Columbia Británica.

Los vientos avivaron el incendio, denominado Bald Range, lo que provocó que se extendiera a última hora del viernes, empujando las llamas hacia el distrito de Summerland y afectando a comunidades en todos los valles circundantes.

Pérdidas

El incendio se reportó por primera vez durante la tarde del viernes y no parece tener relación con los incendios previos a la Copa del Mundo 2026.

“Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.

Labores

“Se están llevando a cabo evacuaciones aéreas para las personas que siguen aisladas detrás del perímetro del incendio”, señaló Eby.

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