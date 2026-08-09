Evacuan a más de 20 mil personas por un nuevo incendio forestal

Las autoridades canadienses declararon el sábado el estado de emergencia después de que un incendio forestal de rápida propagación obligara a evacuar durante la noche a más de 20 mil personas en la provincia occidental de Columbia Británica.

Los vientos avivaron el incendio, denominado Bald Range, lo que provocó que se extendiera a última hora del viernes, empujando las llamas hacia el distrito de Summerland y afectando a comunidades en todos los valles circundantes.

Pérdidas

El incendio se reportó por primera vez durante la tarde del viernes y no parece tener relación con los incendios previos a la Copa del Mundo 2026.

“Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.

Labores

“Se están llevando a cabo evacuaciones aéreas para las personas que siguen aisladas detrás del perímetro del incendio”, señaló Eby.