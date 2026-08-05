Evacúan personas por erupción de Volcán de Fuego

Las autoridades de Guatemala declararon el martes alerta roja, de máxima peligrosidad, en las zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego, a 35 kilómetros (km) de la capital del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró el estado de emergencia para los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, informó esta institución en su cuenta de X.

Cientos de personas permanecían en refugios tras ser evacuadas de sus aldeas en las faldas del volcán.

El volcán más activo de Centroamérica entró en fase eruptiva la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

Al menos 500 pobladores de las aldeas El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo, según cifras preliminares de los Bomberos Voluntarios.

“Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado, declaró Sonia Vásquez, de 50 años, habitante de El Provenir, quien pasó la noche en el albergue.

Alejandro García, otro habitante de esa comunicad, relató a la AFP que el volcán amaneció el lunes muy activo y “en la noche dieron la voz de alerta que había que desalojar”.

La actividad del volcán bajó de intensidad este martes, pero los pobladores recuerdan la fuerte erupción del 3 de junio de 2018, que arrasó una comunidad y dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango, a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salieron de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

Otras decenas de familias, muchas con niños, fueron trasladadas a refugios en el municipio sureño de Escuintla, señalaron las autoridades locales, por lo que el número total de evacuados aún se desconoce.