Evalúa la CNDH a víctimas de represión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició la aplicación de evaluaciones médicas y psicológicas, incluido el Protocolo de Estambul, para investigar posibles actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas que participaron en la manifestación por el derecho al agua potable, realizada el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, informó en un comunicado que las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias de las detenciones, documentar las lesiones y afectaciones denunciadas por los manifestantes y determinar posibles violaciones a los derechos humanos durante o después de la intervención de las autoridades de seguridad.

Precisó la CNDH que dará seguimiento a las condiciones de las personas afectadas, entre ellas cuatro que permanecen sometidas a proceso judicial, y adoptará las medidas que resulten necesarias para proteger sus derechos.

Trabajos de coordinación

Por instrucciones de Piedra Ibarra, a partir de este 21 de octubre comenzarán los trabajos de coordinación entre las áreas especializadas que participarán en la investigación, con el propósito de fortalecer las diligencias y esclarecer las denuncias presentadas por las personas afectadas.

Entre las actuaciones previstas se encuentran evaluaciones técnicas y documentación médico-psicológica para determinar la existencia de posibles lesiones y afectaciones físicas y psicológicas relacionadas con los hechos.

Asimismo, la CNDH informó que estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con la cual acordó un plazo máximo de cinco días para la entrega del expediente. Ambas instituciones también acordaron fortalecer sus mecanismos de comunicación para coordinar las tareas de investigación.

El órgano sostuvo que continuará investigando la actuación de las autoridades de seguridad, las circunstancias en que se realizaron las detenciones y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los acontecimientos.

También señaló que dará seguimiento a la situación de los cuatro manifestantes sometidos a proceso, sin precisar los delitos que se les imputan.