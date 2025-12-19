Evaluarán seguridad en el sur de Sinaloa

Ante la jornada de violencia que se vivió en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, con enfrentamientos entre grupos rivales donde hubo bloqueo de carreteras, ataques con artefactos explosivos lanzados con drones, con un saldo de cinco muertos, se tiene previsto la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

La información que se conoce es que el jefe de las fuerzas castrenses presidirá una reunión privada en la 3a. Región Militar, con sede en Mazatlán, para evaluar la situación que se presenta en el sur de la entidad, cuyos últimos acontecimientos obligaron a suspender clases y todos los eventos públicos y privados.

El tránsito vehicular en la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, se restableció totalmente la tarde del miércoles pasado luego de que fueron retiradas las unidades incendiadas que sirvieron de bloqueo y se desactivaron varios artefactos explosivos artesanales que fueron localizados en varios puntos.