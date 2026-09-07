Evidencian fallas en registro de celular

La efectividad de los mecanismos de vinculación de datos telefónicos en México genera un intenso debate ciudadano tras la difusión de un caso práctico en redes sociales.

El creador de contenido, Adrián de la Peña, publicó una demostración en la plataforma TikTok en la cual explica paso a paso cómo completó el trámite gubernamental de vinculación utilizando la imagen de una identificación oficial modificada, lo que evidencia brechas en los controles de seguridad del sistema.

Durante el material audiovisual, De la Peña detalló el procedimiento técnico que empleó para burlar los filtros de validación de la plataforma oficial de registro. El usuario ingresó al portal web correspondencia, solicitó el código de verificación vía mensaje de texto e inició el proceso de carga de documentos de identificación.

Para concretar la prueba, utilizó la captura de pantalla de una credencial para votar ajena y sobrepuso su propia fotografía mediante un software de edición básico. Según se observa en la grabación, el sistema automatizado aceptó el documento editado a pesar de la discrepancia visual entre los datos textuales y la imagen en miniatura de seguridad.

Posterior a la carga del archivo, la prueba de reconocimiento facial y movimiento biométrico dio por validado el proceso de forma inmediata.

Postura

“Así de sencillo es engañar el sistema de registro o vinculación de líneas celulares en México. Me bastaron cinco minutos, una computadora, un teléfono y una credencial que no es la mía”. El creador de contenido añadió que “la modificación la da como válida” y advirtió que la facilidad para ingresar datos erróneos deja la puerta abierta para que terceros utilicen datos de ciudadanos inocentes sin su consentimiento.