Evita Carvente hablar sobre proceso a exconsejeros

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, evadió los cuestionamientos sobre el proceso iniciado contra consejerías y exconsejerías del INE, por una decisión relacionada con la revocación de mandato de 2022, es decir, hace más de tres años.

“Cualquier procedimiento administrativo disciplinario lleva su proceso de investigación, substanciación y resolución. Un proceso que tiene que ver con faltas no graves, son faltas que se tienen que substanciar dentro del OIC”, dijo.

Al preguntarle si el oficio que envió el morenista Sergio Gutiérrez Luna es suficiente para frenar la investigación, se limitó a responder que se debe revisar la ley general de responsabilidades administrativas.

El funcionario evitó responder a los medios de comunicación que intentaron entrevistarlo al término de un evento del Instituto, y terminó subiendo a su vehículo para salir del inmueble.