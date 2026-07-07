Evita Meloni responder a las provocaciones de Trump

La consigna es el silencio. Por ahora, el gobierno italiano ha optado por no responder al mensaje publicado por Donald Trump, en el que lanzó un nuevo ataque contra Giorgia Meloni.

Sin embargo, será difícil no interpretar a la luz de este episodio cada gesto y cada palabra cuando el presidente estadounidense y la primera ministra italiana coincidan en las próximas horas durante la cena de líderes de la OTAN y, posteriormente, el miércoles por la mañana, en la sesión de la cumbre en Ankara.

Según colaboradores de Meloni, la jefa de gobierno dedicó la víspera del encuentro a preparar las dos jornadas de trabajo en Turquía, encabezando reuniones con su gabinete sobre los principales temas de la agenda y sin hacer, aseguran, ninguna referencia al mandatario estadounidense.

No obstante, será prácticamente imposible evitar el asunto durante la habitual conferencia de prensa al término de la cumbre.