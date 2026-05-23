Evitan imputar públicamente a sobrinos Farías Laguna

Mediante un comunicado, la FGR rechazó la información publicada en la nota periodística “FGR: los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal”, argumentando “que el Ministerio Público Federal (MPF) no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas”.

También aseguró que la nota de esta casa editorial refiere que la información se basó en información de otros medios de comunicación y no en datos contundentes que hayan arrojado las investigaciones.

Participación

“ Esta institución reitera que, hasta el momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”, indicó la fiscalía en el comunicado.

No obstante, la publicación de El Universal se basó en información de la “Resolución respecto a la petición de orden de aprehensión” del cual tiene una copia este diario donde agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes consignaron diversas notas periodísticas y datos de inteligencia el señalamiento contra los hermanos Farías Laguna.