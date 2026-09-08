Evitar especulaciones sobre muerte de Zenyazen

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reveló que fue encontrada “una sola bala” en el interior del vehículo donde fue hallado muerto el fin de semana el diputado federal morenista, Zenyazen Escobar García.

La mandataria además expuso que la unidad automotriz donde el legislador apareció con un disparo en la cabeza sobre la carretera Xalapa-Veracruz, se encontraba cerrada por dentro y con seguros.

“Fue muy sonado por cómo se dio: se encuentra a orilla de la carretera dentro de su carro, el carro cerrado por dentro, con seguros; hay una sola bala, una sola bala, entonces, pues serán las instancias las que estarán dando el reporte”, dijo.

Fue este fin de semana cuando Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida y con un disparo en la cabeza.

El legislador federal, quien además fue secretario de Educación de Veracruz, fue encontrado muerto en el interior de su vehículo.

Entrevistada por un noticiero radiofónico, calificó como lamentable el suceso y se mostró confiada que la Fiscalía General de la República dé a conocer las conclusiones de las investigaciones que realiza.

“Para su familia, esposa yo pedí de la manera más respetuosa que no hubiera especulaciones y esperamos que se emita el resultado”, señaló.