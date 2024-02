El expresidente de Bolivia, Evo Morales, respaldó al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras un reportaje del medio The New York Times.

En X, antes Twitter, Morales expresó su solidaridad con López Obrador ante lo que calificó como una “campaña de difamación y calumnias” por parte de periodistas.

López Obrador exhibió los datos personales de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, el jueves, lo que le valió las críticas y el repudio de organismos; no obstante, este viernes dijo que no había actuado de forma errónea.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en palabras de su representante en México, Jan-Albert Hootsen, señaló en redes sociales que el Mandatario “dice que se considera por encima de la ley en México”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Hootsen remarcó que “esto es profundamente decepcionante y preocupante”.