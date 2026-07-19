Exalcalde Castrejón entre los cuerpos abandonados

Entre los 10 cuerpos encontrados esta mañana de sábado en tres municipios de Zacatecas figura el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés, cuyo asesinato ha generado gran conmoción en la clase política, empresarial y del sector minero.

De manera extraoficial se ha vertido que el expresidente municipal habría sido privado de la libertad en el municipio de Sombrerete y este día su cuerpo fue localizado, presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54, en el entronque que conduce a la comunidad de Los Reyes, en el municipio de Sain Alto.

El exalcalde es la primera víctima identificada de este multihomicidio ocurrido en la zona norte de la entidad, colindante con el estado de Durango.

Cabe mencionar que Castrejón Valdés fue presidente municipal de Sombrerete en el periodo 2016-2018, siglado por el Partido Acción Nacional (PAN), así como fundador del Grupo Cavi, una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento en compañías mineras.

Debido a que fue militante de Acción Nacional, uno de los primeros en confirmar el fallecimiento fue el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, quien no solo externó las condolencias, sino también emitió un pronunciamiento: “Resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes la necesitan (…) una investigación seria y transparente para esclarecer plenamente los hechos”, además de exigir que se investigue y esclarezca el caso.

A las condolencias también se sumaron diversos legisladores locales y federales del PAN, así como de otros partidos, entre ellos, el senador morenista Saúl Monreal Ávila, mientras que del sector empresarial destaca una condolencia del Clúster Minero de Zacatecas.