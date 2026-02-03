Exalcalde denuncia persecución política

El exalcalde y excandidato perredista del municipio veracruzano de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez –quien se encuentra preso por diversos delitos, entre ellos homicidio– solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle García, al denunciar que sufre una persecución política y judicial.

“He decidido alzar la voz y hacer públicos estos abusos por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de algunos jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz que se han prestado a estos abusos, porque ya ha sido demasiado”, afirmó.

El político acusó ser objeto de diversos delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad y tortura; colusión, falsedad de informes policiales y fabricación de delitos; omisión de autoridades y violación al debido proceso; y traslados injustificados y revictimización.

En una carta abierta, llamó a diversas instancias a revisar su caso, investigar “la persecución política” de la que es objeto, frenar la fabricación de delitos en su contra y una audiencia para sus familiares, quienes, dijo, cuentan con videos y pruebas de los delitos cometidos en su contra.

Fue en abril del 2021 cuando la dirigencia del PRD denunció que un comando armado sacó de su negocio y se lo llevó con rumbo desconocido al exalcalde y su candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez.

El político, en la carta abierta, denunció que el grupo delincuencial lo torturó y obligó a declararse culpable del asesinato del exdiputado federal, Nicanor Martínez Olguín, para luego entregarlo a policías estatales y presentarlo ante autoridades ministeriales donde lo vincularon a proceso.