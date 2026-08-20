Examen de control, con tranquilidad en último día

Con tranquilidad y sin incidentes este miércoles se realiza el segundo turno del examen de control presencial para el ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Palacio de los Deportes, sede donde hoy concluye la aplicación de esta evaluación extraordinaria en la Ciudad de México.

Miles de aspirantes continúan llegando al llamado “domo de cobre” para presentar la prueba, mientras personal universitario coordina el ingreso y la logística de los sustentantes.

Durante la jornada está presente el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para supervisar el desarrollo de la última fecha de aplicación del examen de control presencial.

Prevé ausentismo de 36 % en examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prevé que poco más de 36 mil aspirantes hayan presentado el examen de control presencial, aplicado en cuatro sedes del país, una cifra que equivale a alrededor de 63 % de los casi 58 mil 800 jóvenes convocados con el objetivo de repetir la evaluación de ingreso a licenciatura después de las irregularidades detectadas en línea.

Durante una conferencia de prensa hecha en el Palacio de los Deportes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que hasta el octavo de los nueve turnos programados en la Ciudad de México se tenía registro de 30 mil 463 sustentantes y estimó que la cifra final superaría los 36 mil e inclusive podría acercarse a 37 mil en las sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Los resultados del examen de control serán analizados en los próximos días y la UNAM prevé publicar la asignación definitiva de lugares antes de que acabe agosto, los días 29 y 30.

UNAM busca ampliar sedes

Además, la máxima casa de estudios analiza ampliar las sedes de aplicación de sus exámenes de admisión a la educación superior y aumentar su matrícula, pero enfrenta un obstáculo: lleva más de ocho años sin crecimiento real en su presupuesto, reconoció el rector Leonardo Lomelí Vanegas al concluir el segundo turno del examen de control para licenciatura.

Al ser cuestionado acerca de la posibilidad de abrir más espacios para estudiantes y aplicar mayores medidas de austeridad, el rector señaló que a pesar de que el presupuesto universitario ha recibido incrementos equivalentes a la inflación, en los hechos la institución dispone de menos recursos debido a que la inflación observada suele ser mayor a la prevista.

UNAM “cacha” a 22 haciendo trampa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 casos de aspirantes que intentaron hacer trampa durante el examen de control presencial aplicado en el Palacio de los Deportes con la finalidad de validar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, dio a conocer el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Entre las irregularidades que se presentaron fueron el empleo de teléfonos celulares en los baños, lentes con cámara, grabación de preguntas y alteración de documentos oficiales.