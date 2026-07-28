Exceso de celular y redes trae consecuencias: CSP

Ante la creación de una propuesta, en consenso, para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a madres y padres de familia, así como a tutores, a tomar decisiones para garantizar la protección y el sano desarrollo de la niñez y la juventud mexicana.

“Estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información. Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia, y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular puede tener implicaciones para el resto de su vida”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Recordó que el consenso en la regulación de este tema toma importancia debido a que el objetivo es el cuidado y la concientización sobre el impacto negativo del uso excesivo de plataformas digitales y redes sociales. Ante esto, la jefa del Ejecutivo destacó que de acuerdo con una encuesta De las Heras Demotecnia, el 71 por ciento de las madres y padres de familia considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas.

Muchísimas pruebas contra Ruffo Appel

Y después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que Ernesto Ruffo “es un preso político del gobierno de la 4T”, la presidenta negó que su administración use las instituciones de justicia de su gobierno contra el exgobernador panista de Baja California.

Sheinbaum Pardo aseguró que hay “muchísimas pruebas” y hay otros detenidos.

Su gobierno, tomando en cuenta las palabras de Jorge Romero, ¿usa políticamente las instituciones de justicia?, se le preguntó.

“No, falso, absolutamente falso”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Aseguró que la Fiscalía General de la República dio “muchísimas pruebas” del caso de Ernesto Ruffo, a quien se le señala de huachicol fiscal.

Por otra parte, la mandataria dijo que “no es un video real” el publicado la semana pasada, en el que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, y se adjudicaron los asesinatos de 10 funcionarios y empresarios en esa entidad.

“En el gabinete nos informaron, ese día, cuando salió el video, que no era un video, no sé si llamarle montaje, pero no es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona; de todas maneras se investiga, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete”, expresó.

La mandataria señaló que se podría investigar quién fue el autor del video y la finalidad de publicarlo en redes sociales.

Tema de EE. UU. y gusano barrenador

Tras darse a conocer la reapertura de la frontera para la exportación del ganado ante la plaga del gusano barrenador, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la coordinación de México con Estados Unidos.

Reconoció el trabajo del asesor y exsecretario de Agricultura y Desarrollo, Julio Berdegué, así como a la secretaria Columba López, para lograr esta reapertura que será en agosto.

En otro tema, la presidenta negó una campaña contra Argentina, luego de que el mandatario Javier Milei acusó a Brasil y México de financiar una campaña “antiargentina”.

Aseguró que “no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo” y acusó que hay ataques en contra de su gobierno.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Lo que hay al revés, aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno”.